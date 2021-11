Charlotte Hornets tiene un nuevo uniforme por los 75 años de la NBA

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets presentaron un nuevo uniforme. El equipo rediseñó su indumentaria de juego a la Nike NBA City Edition con la cual se suma a la campaña en homenaje a los 75 años de la NBA.

El nuevo uniforme, adoptado en asociación con LendingTree, es parte de la estrategia de la liga estadounidense para rendir homenaje a los momentos más icónicos de los equipos.

En su sitio web Charlotte Hornets publicó los detalles de este cambio en la vestimenta de juego.

Algunos de los temas identificados para los Hornets incluyen la presentación de los colores y uniformes originales; Los equipos de principios y mediados de los 90 con Muggsy Bogues, Dell Curry, Larry Johnson y Alonzo Mourning; el ambiente del Coliseo de Charlotte; y el regreso del nombre de los Hornets a Charlotte en 2014.

Ver más: Hornets se encomiendan a LaMelo Ball

«Estamos emocionados de honrar tantas piezas importantes y memorables de nuestra historia a través del uniforme Nike NBA City Edition 2021-22», dijo el presidente y vicepresidente de los Hornets, Fred Whitfield.

Take a closer look at the details of this year's Nike NBA City Edition Uniform 👀#NBA75 | @LendingTree pic.twitter.com/jra2uWnoyC

— Charlotte Hornets (@hornets) November 1, 2021