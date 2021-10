Charlotte, NC.- Charlotte Hornets se encomiendan a LaMelo Ball en una nueva temporada de la NBA que arranca este miércoles para el equipo de Queen City. Los «Avispones» recibirán a Indiana Pacers a las 7 pm en el Spectrum Center.

Los Hornets vienen de una temporada en la que se quedaron a las puertas de la postemporada luego de ser eliminados en el Play-in.

Pero, la campaña anterior un jugador devolvió la alegría a la fanaticada. Se trata de LaMelo Ball quien es su estreno mostró su gran talento y liderazgo que lo llevaron a ganar el Premio Novato del Año.

Y es que pocos jugadores en la franquicia han despertado tanto entusiasmo como el base de 20 años de edad. En su debut promedió 15,7 puntos, 5,9 rebotes y 6,1 asistencias por encuentro.

A pesar de su juventud y de que solo lleva una campaña en la NBA ya es la figura del equipo.

Y su entrenador lo sabe. James Borrego quiere que él tome las riendas de este proyecto.

«Él es el quarterback, el general en cancha y para que podamos dar el siguiente paso, debe dirigir a este equipo, no solo en el lado ofensivo sino también en el lado defensivo», dijo Borrego reciente recientemente.

