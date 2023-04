charlotte-fc-saca-empate-en-visita-a-toronto

Toronto, CAN.- Charlotte FC cambió el panorama del juego y logró un empate 2-2 en su visita a Toronto FC después de estar dos goles abajo en el marcador.

The Crown generó ocasiones de gol en el primer tiempo pero sufrió con el balón parado.

Al minuto 6, Toronto se adelantó con un impresionante gol olímpico de su estrella Federico Bernardeschi.

Rápidamente, Charlotte FC encontró espacios y peligro en el arco rival, sin embargo no pudo efectuar un remate que enviara el balón al fondo de la red.

Cuando terminaba el primer tiempo, al minuto 44, nuevamente un tiro de esquina se transformaría en gol para los locales luego de un cabezazo de Michael Bradley.

En el segundo tiempo Charlotte FC salió al campo con ímpetu. Y en solo cinco minutos descontó por intermedio de Ben Bender, quien remató un centro raso desde la derecha de Kamil Józwiak.

The Crown consiguió la igualdad al minuto 70. Józwiak empujó el balón para batir al portero tras un centro de Kerwin Vargas.

