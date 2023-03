charlotte-fc-sufre-y-logra-empate-en-casa

Charlotte, NC.- Charlotte FC sufrió y logró un empate en casa 1-1 frente a New York Red Bulls en la Major Legue Soccer.

El encuentro comenzó con control del balón de los locales, pero sin mucha transcendencia. Después de los 15 minutos se abrieron más espacios y ambos equipos generaron ocasiones de peligro en el arco rival. El marcador lo abrió New York Red Bulls hacia el final del primer tiempo.

Los errores que han costado goles a Charlotte FC volvieron a aparecer. El defensor Nathan Byrne falló su toque en un pase hacia atrás. El atacante Elías Manoel estaba atento, ganó la posesión de cara el arco rival y batió al guardameta George Marks en el minuto 42.

En el segundo tiempo el juego continuó con alta intensidad. El público en las tribunas también alentaba a su equipo.

Had the fortress BOOMIN’ 🗣️@Vini_Silveira02 to @kerwinvargas_ connection 🎯 pic.twitter.com/UyHQgcuvGs

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 26, 2023