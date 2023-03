Charlotte, NC.- El jugador de Charlotte FC, Brandt Bronico, ha sido suspendido por el Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS).

La sanción será por un juego y una multa cuyo monto no fue revelado. Está vinculada a una acción peligrosa no amonestada en el juego pasado que enfrentó a Charlotte FC y New York Red Bulls en el Bank of America Stadium.

En la jugada el centrocampista disputó un balón dividido con un rival, pero llegó tarde y golpeó casi a la altura de la rodilla al adversario.

El suspendido Brandt Bronico no estará disponible para el partido del sábado 1 de abril ante Toronto, informó el club en un comunicado.

Charlotte FC midfielder Brandt Bronico issued one match suspension.https://t.co/VqNnGJPwPt — Charlotte FC (@CharlotteFC) March 29, 2023

Suspendido jugador de Charlotte FC

La jugada en la que estuvo involucrado Bronico fue revisada bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario, en el que los árbitros ven un incidente y no emiten una tarjeta roja ni actúan en un caso de simulación clara que cumple con las condiciones para la suspensión.

Asimismo, bajo el Parámetro 3 se administra disciplina suplementaria (suspensión y/o multa) bajo ciertos criterios. Entre estos si el Comité Disciplinario cree que la acción es de naturaleza grave, y debe actuar para proteger la seguridad del jugador y la integridad del juego.

Charlotte FC marcha en la penúltima posición de la Conferencia Este con 4 puntos (una victoria, un empate y tres derrotas) en cinco partidos.

