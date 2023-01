charlotte-fc-prepara-homenaje-a-anton-walkes

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que realizará un homenaje oficial a Anton Walkes, jugador del club fallecido la semana pasada en un accidente acuático en Florida.

El homenaje se llevará a cabo en el Bank of America Stadium el martes 24 de enero a las 3 pm y estará abierto al público.

“Anton fue un padre, amigo y compañero de equipo increíble, que compartió su alegría por el fútbol y la vida con todos los que lo rodeaban”, señala el club en su sitio web. “Le pedimos que se una a nosotros para recordar el impacto que tuvo en todos nosotros”.

A father, a friend, a teammate 💙

Join us in celebrating the life of Anton Walkes as we remember the impact he had on us all.#ForAntonhttps://t.co/UPTplwHU00

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 21, 2023