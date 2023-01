Fanáticos y jugadores entristecidos tras muerte de Anton Walkes

Charlotte, NC.- Fanáticos y jugadores expresaron su dolor tras la muerte el jueves del defensor de Charlotte FC, Anton Walkes, en un accidente acuático en Florida.

Decenas de seguidores del equipo se reunieron en vigilia en las afueras del Bank of America Stadium, sede del equipo de la Major League Soccer (MLS).

En el lugar ubicaron un espacio poner flores, velas y la camiseta número 5 del jugador fallecido.

Rest in peace brother, forever in our hearts 💔🕊️ https://t.co/E7QUsjDZ8f

Una publicación del Miami Herald indica que el Anton Walkes fue encontrado inconsciente después de que dos embarcaciones chocaron alrededor de las 3 pm del miércoles, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

Ver más: Jugador de Charlotte FC murió en accidente

El defensor inglés de 25 años recibió RCP de Miami Fire Rescue antes de ser llevado a un hospital en estado crítico. Falleció el jueves en la madrugada.

Todo el equipo de Charlotte FC se encontraba en Florida, una de las paradas en la fase de preparación para la temporada que arranca en febrero.

Thinking of you, AW 💙 pic.twitter.com/JmJ8eYUfB9

La plantilla de Charlotte FC regresó a Queen City luego de la muerte de Anton Walkes. Los jugadores también pasaron por el estadio para manifestar su pesar tras la muerte de un compañero.

El jumbotron del Bank of America Stadium iluminó una imagen de un Walkes sonriente. Los tableros de video que bordean el estadio dicen «Anton Walkes, 1997-2023».

Varios de los jugadores publicaron mensajes en las redes sociales tras la muerte de su compañero de equipo.

Absolutely heartbroken. Thanks for being such a great teammate, friend, leader, and person. Rest easy brother💔😪 https://t.co/iepAX20RTS

— Brandt Bronico (@Bronibro13) January 19, 2023