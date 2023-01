Jugador de Charlotte FC murió en accidente

Charlotte, NC.- El defensor de Charlotte FC, Anton Walkes, murió en un accidente en el sur de Florida, confirmó el club.

“Charlotte Football Club puede confirmar la trágica y desgarradora noticia de que el defensor Anton Walkes falleció la madrugada del jueves luego de un accidente en el sur de Florida”, señala la franquicia en su sitio web.

Ver más: Charlotte FC firma a delantero argentino

Una publicación del Miami Herald indica que el jugador fue encontrado inconsciente después de que dos embarcaciones chocaron alrededor de las 3 pm del miércoles, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.

May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023