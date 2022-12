Charlotte FC abrirá temporada en BofA Stadium

Charlotte, NC.- Charlotte FC abrirá en casa, en el Bank of America Stadium, su segunda temporada en la Major League Soccer (MLS), según el calendario revelado el martes por la liga.

El equipo de Carolina del Norte jugará ante New England Revolution el sábado 25 de febrero en lo que será su estreno en la temporada 2023.

Charlotte FC se estrenó en la MLS en la campaña pasada dejando récord de 13 victorias, 3 empates y 18 derrotas. Finalizó en la novena posición de la Conferencia Este a seis puntos de Orlando City que ocupó el puesto siete y último que da acceso a los playoffs.

