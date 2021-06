Tampa Bay Lightning acabó con la temporada de Carolina Hurricanes

Raleigh, NC.- Tampa Bay Lightning demostraron en el hielo que son los campeones de la Copa Stanley y en el juego 5 de la segundo ronda de los Playoffs eliminaron a Carolina Hurricanes con marcador de 2-0.

Carolina Hurricanes estaba luchando contra la historia. Ningún equipo se recuperó de un 1-3 en la serie de postemporada. Al final los defensores del título hicieron valer su poderío.

“Tenemos que ser mejores, obviamente. Nos ganaron en muchos aspectos diferentes en esta serie. En toda la alineación, incluyéndome a mí”, reconoció Jordan Staal. “Este es un muy buen equipo que obviamente nos superó”.

— Carolina Hurricanes (@Canes) June 9, 2021