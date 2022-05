«Canelo» Álvarez confirma tercera pelea con boxeador de Kazajistán

Ciudad de México, México.- El boxeador mexicano, Saúl «Canelo» Álvarez, campeón del peso supermedio, a través de sus redes sociales informó que se enfrentará con el kazajo Gennady Golovkin por tercera vez.

La pelea está programada para el próximo 17 de septiembre donde estaría en juego los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); la Federación Internacional de Boxeo (FIB); el Consejo Mundial de Boxeo (CMB); y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En su cuenta de Instagram, el «Canelo» Álvarez, «Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos #CaneloGGG3 este 17 de septiembre. Sede por confirmar».

El boxeador mexicano luego ser derrotado por el ruso Dmitry Bivol para perder su puesto de mejor «boxeador» libra por libra del momento, hizo el anuncio del combate contra Golovkin.

