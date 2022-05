La pelea de boxeo estelar de este sábado

Las Vegas, NE.- En la pelea de boxeo de este sábado 7 de mayo se enfrentará el boxeador mexicano, Saul «Canelo» Álvarez contra el ruso Dimitry Bivol, para determinar quien se queda con el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, el «Canelo» Álvarez, considerado el mejor peleador libra por libra del momento, usará todo su repertorio para quitarle el invicto el cetro de la AMB a Bivol.

Ver más: Jake Paul vs Tyron Woodley tras retirada de Tommy Fury

Justo, este viernes, ambos boxeadores se pesaron en la báscula, y desde allí confirmaron que están listos para su pelea de boxeo.

Luego de superar la báscula tanto el «Canelo» Álvarez como Dimitry Bivol están listos para la pelea de boxeo este sábado por la noche

La marca de coñac Hennessy fue la encargada de presentar el peso de 174.4 libras del «Canelo» contra las 174.6 libras de Bivol.

Por su parte, el «Canelo» apenas bajó de la báscula expresó, «Me gustan este tipo de retos, esperen todo de mí como siempre. Traté de dar lo mejor de mí en el ring y ganaremos. Los aficionados me hacen sentir bien y me hacen motivarme».

Por el contrario, Bivol hizo lo propio, «He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer un buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después».

Ver más: «Canelo» Álvarez primer boxeador que consigue unificar los títulos del peso supermediano

El boxeador mexicano cuenta con un récord de 57 triunfos; 39 por nocaut, dos empates y una derrota. Por otro lado, Bivol cuenta con 19 peleas, todas ganadas y 11 por la vía del nocaut.

Finalmente, si el mexicano alcanza la proeza de romperle el invicto al ruso Bivol, pondrá su objetivo sobre el también ruso, Artur Beterbiev. Quien figura como campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional.

Video: Pumas y Seattle Sounders empataron en la final de ida de Concacaf