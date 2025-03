Un delincuente sexual reincidente condenado a 10 años de prisión

Charlotte, NC.- Sentenciaron a un delincuente sexual reincidente a 120 meses de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), anunció Lawrence J. Cameron, fiscal federal interino para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. A Thomas Robert Boehm III, de 36 años de edad, de Charlotte, también se le ordenó registrarse nuevamente como delincuente sexual luego de ser liberado de prisión y pagar una indemnización a sus víctimas.

Recidivist sex offender is sentenced to 10 years for possession of child sexual abuse material.

