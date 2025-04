Charlotte FC le da a San Diego un mensaje de bienvenida a la liga

Charlotte, NC.- Fue una buena noche para una buena noche. El Charlotte FC derrotó contundentemente al San Diego FC, tercer clasificado de la Conferencia Oeste. Fue la primera visita de San Diego al Este, y la Corona les envió un mensaje contundente: Bienvenidos a la Liga.

WE'LL TAKE THE THREE POINTS. YOU'LL TAKE THE LONG FLIGHT BACK. pic.twitter.com/984hIwgHQN

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 20, 2025