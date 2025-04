Charlotte, NC.- El Charlotte FC llega a la edición de este año de la Copa Abierta de Estados Unidos en los dieciseisavos de final y se enfrentará al North Carolina FC. El Crown viajará a Cary, Carolina del Norte, por segunda vez este año tras enfrentarse al equipo del NCFC en la pretemporada.

The Crown's heading to Cary 🛣️

Our 2025 @opencup journey will start on the road against @NorthCarolinaFC! pic.twitter.com/29AB8KIeFI

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 17, 2025