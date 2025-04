Diócesis de Charlotte honran el legado del Papa Francisco

Charlotte, NC.- El fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril a los 88 años, ha dejado una profunda huella en la comunidad católica de todo el mundo, incluida Charlotte, donde su legado se hace sentir de manera especialmente cercana. En 2024, el Pontífice designó al obispo Michael Martin como cabeza de la Diócesis de Charlotte, una decisión que marcó el inicio de una nueva etapa pastoral para la región.

With the passing of Pope Francis today. Charlotte Diocese Bishop Michael Martin Bishop is calling for all our churches to open doors 7-8 p.m. tonight for people to come and pray: https://t.co/cSz3XzhLqI pic.twitter.com/mYE0jKn3fc

— CatholicNewsHerald (@CatholicNewsCLT) April 21, 2025