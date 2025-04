Charlotte, NC.- Condenaron a Antoine Johnson, de 49 años de edad, y Kimberly Maddox, de 44, residentes de Huntersville, Carolina del Norte y actualmente en Georgia, por obtener fraudulentamente aproximadamente $2 millones en préstamos bancarios y fondos de ayuda para la pandemia de COVID-19, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Johnson recibió condena a 51 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Maddox recibió sentencia a 12 meses de prisión, con seis meses de arresto domiciliario, seguidos de tres años de libertad supervisada. La pareja también deberá pagar una indemnización de $3.037.868,10.

Robert M. DeWitt, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de Charlotte, se une al fiscal federal Ferguson para hacer el anuncio.

Según documentos judiciales y las audiencias judiciales de hoy, los acusados ​​eran propietarios y operaban Pick Up and Go Moving International, Inc. y negocios afiliados (colectivamente, PUGMI). Johnson era el presidente de PUGMI y Maddox el vicepresidente.

Los documentos judiciales muestran que, entre 2018 y 2023, los acusados ​​solicitaron y obtuvieron fraudulentamente múltiples líneas de crédito, préstamos bancarios, préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) y préstamos del programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) en nombre de sus negocios. Johnson y Maddox solicitaron préstamos por un total de más de $3.4 millones.

Para obtener los préstamos, los acusados ​​mintieron en más de 35 solicitudes de préstamo sobre los ingresos, los ingresos brutos, los gastos y el número de empleados de PUGMI, y presentaron documentos de respaldo falsos que incluían declaraciones de impuestos fraudulentas y estados financieros ficticios. Los documentos judiciales muestran que, en el momento en que la pareja participó en los esquemas de préstamos fraudulentos, Johnson se encontraba en libertad supervisada federal después de ser declarado culpable y sentenciado a prisión por fraude hipotecario.

Johnson y Maddox se declararon culpables previamente de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, así como de presentar una declaración falsa a una institución financiera. Se les ordenará que se presenten ante la Oficina Federal de Prisiones al ser designados para un centro federal.

El FBI se encargó de la investigación.

Los fiscales federales adjuntos Caryn Finley y Graham Billings de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte procesaron el caso.

Cualquier persona que tenga información sobre denuncias de intentos de fraude relacionados con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional contra el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866‑720‑5721 o a través del formulario de queja web del NCDF en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

