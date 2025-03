Charlotte, NC.- Condenaron a Jeannetta Blackmon, también conocida como Jeannetta Regan, de 50 años de edad y residente de Charlotte, a 30 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada por obtener más de $1.5 millones en préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Nómina (PPP) y del Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) para ella y sus clientes, anunció Lawrence J. Cameron, fiscal federal interino para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. A Blackmon también se le ordenó pagar $1.549.737 en restitución.

