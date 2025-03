Expresidente peruano, Pedro Castillo se declara en huelga de hambre

Lima.- El expresidente peruano Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre, con el objetivo de rechazar el juicio que se realiza en su contra por el intento de golpe de Estado del año 2022.

A través de una carta publicada en sus redes sociales Castillo, afirmó que está «recluido injustamente por actos que nunca cometí”. Al mismo tiempo denunció que el juez estaría pensado en acusarlo de “rebelión y condenarlo”.

«He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo», afirmó la carta en la que firmó como «presidente en cautiverio».

Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en HUELGA DE HAMBRE. pic.twitter.com/ZOLfu53wde

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 10, 2025