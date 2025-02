Washington.- El gobierno de Donald Trump declaró oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras a varias bandas delictivas, entre ellas la del Tren de Aragua.

En este sentido, el Departamento de Estado a través de un comunicado publicado en su portal web, designó como organizaciones terroristas al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

De la misma manera, la medida también incluye a seis organizaciones narcotraficantes mexicanas las cuales son las siguientes: Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Los Zetas, Cartel del Golfo, y La Nueva Familia Michoacana.

🚨 The U.S. has officially declared the following as Foreign Terrorist Organizations: Tren de Aragua, MS-13, the Sinaloa Cartel, the Jalisco New Generation Cartel, the United Cartels, the Gulf Cartel, the Northeast Cartel, and the Michoacán Family. pic.twitter.com/cgcw9juyEl

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2025