Gobierno de Trump analiza la propuesta de Bukele

San José.- El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que la administración de Donald Trump estaría analizando la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre deportar a las cárceles no sólo a migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad detenidos en Estados Unidos sino también a criminales estadounidenses violentos.

En rueda de prensa, a su llegada a Costa Rica, en compañía del presidente Chaves, afirmó que «obviamente tendremos que estudiarla, hay cuestiones legales, la Constitución. Pero es una oferta muy generosa, nadie ha hecho nunca una oferta así».

«La subcontratación del encarcelamiento a una fracción del costo en Estados Unidos de algunos de los criminales más peligrosos en el país, es una oferta increíble» afirmó Rubio.

.En este sentido, el secretario de Estado sostuvo que «tendremos que tomar una decisión y tenemos que estudiar si se puede hacer realidad».

Es de mencionar, que el presidente Nayib Bukele, durante la visita de Rubio le propuso a encerrar en cárceles de El Salvador a «criminales» estadounidenses y a migrantes indocumentados.

“Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”, afirmó Bukele.

Por último, precisó que “la tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

