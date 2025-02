Marco Rubio fue designado como director interino de Usaid

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que fue designado como director interino de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid).

En rueda de prensa desde San Salvador, Rubio afirmó que “cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos debe estar alineado con el interés nacional de EE.UU., y la Usaid tiene un historial de ignorar eso y decidir que, de alguna manera, son una organización benéfica global separada del interés nacional”.

“The attitude that USAID has adopted over the years is ‘no, we are independent of the national interests, we fund programs irrespective of whether it is aligned or not aligned with the foreign policy,” says @SecRubio. “That’s ridiculous — these are taxpayer dollars.” pic.twitter.com/q0HIUiZeO5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2025

Alertó que trabajadores de la Usaid se niegan a cooperar

De la misma manera, detalló que “si vas de misión en misión y de embajada en embajada alrededor del mundo, a menudo encontrarás que en muchos casos, la Usaid está involucrada en programas que van en contra de lo que estamos tratando de hacer en nuestra estrategia nacional”.

En este sentido, manifestó su preocupación debido a que al parecer los trabajadores de la Usaid se están “negando a cooperar” con personas vinculadas con la administración de Trump.

“Están haciendo preguntas simples: ¿qué hace este programa? ¿Quién recibe el dinero? ¿Quiénes son los contratistas, quién lo financia?”, acotó Rubio.

En este sentido afirmó que “ese tipo de nivel de insubordinación hace imposible llevar a cabo una revisión madura y seria”.

And the worms are crawling to their pet politicians to save them https://t.co/l4H9jnOmol — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2025

Es de mencionar, que la institución atraviesa un momento crítico desde hace varios días, luego de que el empresario Elon Musk anunció que el presidente, Donald Trump, ha aceptado desmantelarla.

A través de varios medios de comunicación se conoció que los trabajadores de la Usaid recibieron un correo electrónico, indicando que deben quedarse en casa. Además, la página web de la agencia y las cuentas en redes sociales fueron desactivadas.

The United States Agency for International Development (USAID) has long strayed from its original mission of responsibly advancing American interests abroad, and it is now abundantly clear that significant portions of USAID funding are not aligned with the core national interests… — Department of State (@StateDept) February 3, 2025

