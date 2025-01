Presidente de Colombia rechazó medidas migratorias de Trump

Haití.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro rechazó la recientes medidas migratorias emitidas por su homólogo estadounidense Donald Trump.

Sus declaraciones las ofreció durante su visita a la isla de Haití, en la que afirmó que el gobierno de Trump “no quiere colombianos o venezolanos en su territorio, es hora de dejarlos solos”

«No quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos, pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros y que quienes nos echan se van a quedar solos«, afirmó Petro.

