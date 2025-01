Marco Rubio trabajará por un «mundo más seguro»

Washington.- Marco Rubio se juramentó como nuevo secretario de Estado de Estados Unidos de la administración de Donald Trump, en la que prometió que trabajará por un “mundo más seguro”.

El encargado de la juramentación de Rubio, fue el vicepresidente JD Vance, convirtiendo así al exsenador como el primer confirmado del gobierno de Trump.

"President Trump was elected to keep promises, and he’s going to keep those promises. And his primary promise when it comes to foreign policy is that the priority of the United States Department of State will be the United States."

–Secretary of State Marco Rubio @SecRubio pic.twitter.com/26XqeVXxTB

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025