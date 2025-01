Confirman por unanimidad a Marco Rubio como secretario de Estado

Washington.- El Senado de los Estados Unidos confirmó por unanimidad al senador Marco Rubio como secretario de Estado para la administración de Donald Trump.

Se conoció que el senado respaldó a Rubio con 99 votos a favor y cero en contra. Convirtiéndose, así como la primera persona de origen hispano que ocupa el cargo de máximo diplomático del país.

Asimismo, fue el primero de los nominados al gabinete de Trump en ser confirmado por el Senado, luego de la juramentación de Donald Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca.

En este sentido, se esperan en los próximos días las votaciones adicionales sobre los nominados de Trump esta semana.

Marco Rubio is sworn in as the 72nd Secretary of State.

Congratulations to Marco Rubio on his unanimous confirmation as Secretary of State—the first in President Trump's Cabinet.

Es de recordar, que durante la semana pasada en la audiencia de confirmación, Marco Rubio alertó que Estados Unidos debe cambiar de rumbo para evitar depender más de China, y prometió una política exterior sólida centrada en los intereses del país.

Asimismo, destacó que la administración de Trump, busca poner fin a la guerra en Ucrania debe ser una política de Estados Unidos. Por lo que espera, llegar a un acuerdo para detener los combates implicaría concesiones tanto por parte de Rusia y Ucrania.

Por último, sugirió que Ucrania tendría que renunciar a su objetivo de recuperar todo el territorio que Rusia le ha arrebatado a Ucrania en la última década.

Congratulations to my friend, and now former-colleague, @MarcoRubio on your confirmation to serve as our next Secretary of @StateDept. He will serve as a pillar of President @realDonaldTrump's national security team. pic.twitter.com/JApDiNiwmC

— Senator Katie Boyd Britt (@SenKatieBritt) January 21, 2025