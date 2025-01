Trump firmó las primeras órdenes ejecutivas

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó el lunes 20 de enero una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas están para acabar con la crisis migratoria.

Desde el mitin en las instalaciones de Capital One Arena, en la que estaban presente miles de seguidores, firmó la suspensión de 78 acciones ejecutivas de la era de Joe Biden.

PRESIDENT DONALD J. TRUMP: "I'm revoking nearly 80 destructive radical executive actions of the previous administration. They'll all be null and void within about five minutes." pic.twitter.com/LUvdBqTg04

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 20, 2025