Con total éxito se realizó la II Cumbre Voces Hispanas por los DDHH

Washington.- Más de 100 líderes mundiales estuvieron presente la II Cumbre Voces Hispanas por los Derechos Humano, en la que discutieron sobre la migración en la salud mental del ser humano.

En el evento realizado el lunes 21 de abril en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvieron representantes de organizaciones comunitarias, defensores de derechos humanos, empresarios y profesionales de la salud mental, con el objetivo de visibilizar y atender los efectos de la migración en la salud mental del ser humano.

A través de una nota de prensa se conoció que la Cumbre, impulsada por la alianza entre AMAVEX (Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión) y el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, nació en 2024 como un espacio de diálogo, reflexión y acción en defensa de la dignidad humana. Esta segunda edición profundizó en los retos emocionales y psicológicos que enfrentan las personas migrantes en su tránsito y proceso de integración.

“Hablar de derechos es también hablar de entornos seguros, de libertad, de igualdad real para niñas y adolescentes, especialmente en contextos donde la violencia sigue marcando sus vidas.” – Jueza Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte IDH. Sigue la transmisión aquí… pic.twitter.com/hUUr4oyLUc — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 22, 2025

Participaron diversas organizaciones

Es de mencionar que entre las organizaciones participantes estuvieron: Alianza Nacional del TPS, Latinas con Voz, Mamás con Poder / MomsRising, All for Venezuela & Help for Venezuela, Las Damas Salesianas, Florida Rising, Movimiento Nacidos del Pavimento, Organización para la Libertad de Venezuela, VEPPEX, GO Human Rights, Venezuela Marka Foundation, Fundación Venezuela Corp, Foro Penal USA,VENAMÉRICA.

Ver más: EE.UU. bate récord con el procesamiento de pasaportes

De la misma manera, contaron con la presencia de expertos como el psicólogo Francesco Duberli, CEO de Survivors’ Pathway, y el psicólogo Alberto Barradas, fundador de Psicovivir, quienes ofrecieron análisis profundos sobre las consecuencias de la migración en la salud mental, desde una mirada profesional, sensible y comprometida.

Una de las ponencias más significativas fue la de Lupe Bruneman, representante de Advocate Health Advisors, quien abordó el tema “Dignidad y Salud para Nuestros Mayores: Un llamado a los derechos de migrantes hispanos mayores”, resaltando la urgente necesidad de proteger y garantizar los derechos de una población frecuentemente olvidada en los procesos migratorios.

Es de destacar, que este evento también contó con el respaldo del sector privado, cuya colaboración reafirma el compromiso empresarial no solo de visibilizar las problemáticas sociales, sino también de integrarse activamente en la búsqueda de soluciones.

1 de 4

Video: Disminuye la llegada de inmigrantes al Centro de Bienvenida de La Coalición