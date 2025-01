Raleigh, NC.- En un esfuerzo por proteger a las comunidades de NC durante la actual ola de frío, el gobernador Josh Stein emitió la Orden Ejecutiva No. 6, diseñada para garantizar el acceso rápido y eficiente a materiales de calefacción esenciales. El anuncio se realizó el martes 7 de enero, destacando la necesidad de una respuesta inmediata ante las bajas temperaturas.

Yesterday, I ordered an adjustment to federal rules to get propane to North Carolinians quickly as winter weather impacts our state. We must do everything we can to keep people safe.https://t.co/PZMqPCXp3Z

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 8, 2025