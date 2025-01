Charlotte, NC.- El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal hasta la mañana del sábado 11 de enero en la ciudad de Charlotte. La nieve y el hielo hacen caer las ramas y aumentan la posibilidad de que los árboles y las ramas bloqueen las carreteras y dañen propiedades por lo que el llamado es a comunicarse con el 911 en caso de emergencias con árboles.

A Cold Weather Advisory is in effect for portions of western NC from 12AM – 12PM Thursday and portions of eastern NC from 1AM – 9AM Thursday.

Recuerde: En caso de emergencias con árboles, si alguno o parte de un árbol se ha caído y está obstruyendo o bloqueando por completo una carretera, llame al 911 de inmediato.

Para emergencias con árboles públicos que no sean de emergencia, como un árbol o parte de un árbol que se ha caído fuera de la carretera y sobre el arcén, la acera o la vía pública, llame al 311 (704.336.7600) si llama desde fuera del condado Mecklenburg) o use la aplicación móvil CLT+ para informarlo. Ingrese la ubicación de la calle e incluya un número de casa.

Puede realizar un seguimiento del estado de las solicitudes de árboles y ramas caídos realizadas en los últimos 14 días con el mapa interactivo. El mapa no muestra las solicitudes de rutina para el mantenimiento de árboles.

Para ver el mapa y obtener más información sobre qué hacer durante una tormenta, visite charlottenc.gov/storms.

Antes de comenzar la limpieza en su propiedad, busque ramas colgantes peligrosas, cables de servicios públicos caídos, ramas rotas y otras fallas. Acordone los árboles dañados con cinta de precaución, cuerda y/o conos de tráfico. Tenga cuidado con los estafadores que se presentan en su casa diciendo que son especialistas en árboles. Haga su tarea, verifique las referencias y asegúrese de que la empresa sea legítima.

Finalmente, NC Emergency Management brindó recomendaciones por sus redes sociales sobre como mantenerse abriados durante períodos helados: «Abrigarse y mantenerse seco son dos de las mejores cosas para protegerse de las bajas temperaturas. Use capas para mantenerse abrigado», escribieron en su cuenta X.

Bundling up and staying dry are two of the best things you can do to stay safe from cold temperatures. Wear layers to stay warm. #ReadyNC

____

Abrigarse y mantenerse seco son dos de las mejores cosas para protegerse de las bajas temperaturas. Use capas para mantenerse abrigado. pic.twitter.com/99V46hZCJ6

— NC Emergency Management (@NCEmergency) January 9, 2025