Al menos cuatro muertos dejó tormenta invernal en EE.UU.

Washington.- La tormenta invernal que se registra desde hace varios días en Estados Unidos, ha dejado al menos cuatro personas fallecidas en varias ciudades.

Se conoció que en Missouri un hombre de 61 años murió cuando retiraba la nieve en su hogar. Mientras que otras dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en Kansas por las malas condiciones del tiempo.

Mientras que las autoridades en Texas, informaron que la cuarta víctima de la tormenta invernal se encontró muerta cerca de Canal Street en Houston.

Los agentes policiales están investigando el caso, ya que el cadáver fue encontrado justo delante de una parada de autobuses.

Al menos 62 millones de personas están en alerta por la tormenta invernal. Entre los estados más afectados está Kansas en donde se ha registrado la caída de casi 18 pulgadas de nieve. Mientras, que al norte de New York se ha registrado la caída de 6 pies de nieve.

Temperatures are to go below freezing tonight. If you see anyone at risk, especially those living on the street, please call 311. During #CodeBlue, shelter is available system-wide for anyone brought to a shelter by outreach teams. Accommodations are also available for walk-ins. pic.twitter.com/HsDsXZcPLL

— Homeless Services (@NYCDHS) January 7, 2025