Tormenta invernal originó la cancelación de miles de vuelos en EE.UU.

Washington.- Tras la tormenta invernal que se registra en gran parte de Estados Unidos, se han cancelado al menos mil 500 vuelos.

A través del portal FlightAware, se tiene registrado que al menos 6.200 vuelos han presentado retrasos en las últimas horas.

Detallaron que los aeropuertos más afectados son: St. Louis y Kansas City, en Misuri, seguidos por el de Dallas-Fort Worth, en Texas, que acumula cientos de retrasos en toda la jornada, y el de Chicago O’Hare, en Illinois

De la misma manera, las autoridades en Estados Unidos advirtieron que más 60 millones de personas se mantienen bajo alerta, tras las fuertes nevadas que se han registrados.

Ver más: Semana de Preparación para el Clima Invernal

Medios locales indicaron que las localidades más afectadas por ola de frío ártico, destacan Kansas, Misuri, Illinois y Kentucky.

Mientras que las autoridades en Washington declararon una emergencia tras el temporal de nieve que se avecina a la capital estadounidense en las próximas horas

Al respecto, la alcaldesa Muriel Bowser, a través de un comunicado indicaron que durante la emergencia es hasta el martes 7 de enero. Por lo que pidió a los residentes retirar cuanto antes sus vehículos aparcados a lo largo de las rutas de emergencia para que no sean evacuados por la fuerza.

Asimismo, las autoridades han pedido a los ciudadanos en estos estados que no tomen las carreteras, ya que muchas de ellas están cubiertas de hielo o nieve y los vehículos pueden quedarse varados.

🚨NOTICE🚨

January 6, 2025: A Cold Weather Emergency remains ACTIVATED.

Temperatures are dangerously low.

📞If you see a neighbor in need of shelter, call the Shelter Hotline: (202) 399-7093 or 311

📞In an emergency, call 911 pic.twitter.com/lV5xPA83GE

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2025