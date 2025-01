Pronostican clima invernal más severo en NC para el 10 de enero

Charlotte, NC.- Según los informes del NWS, Asheville y el oeste de NC experimentarán un clima invernal más severo a partir del viernes 10 de enero. NC Emergency Management indicó que «es probable que el próximo sistema pase el viernes y genere precipitaciones hasta el sábado».

Friday – Sunday

• The next system will likely move through by Friday bringing chances of precipitation through Saturday. Wintry precipitation may be possible Friday night into Saturday morning across the state, however, forecast confidence is low at this time. pic.twitter.com/PJcFX0f7Sw

— NC Emergency Management (@NCEmergency) January 6, 2025