Biden declaró «zona catastrófica» localidades afectadas por los incendios

Los Ángeles.- Tras los fuertes incendios registrados en los últimos días en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden declaró como “zona catastrófica” en las localidades afectadas.

A través de su cuenta en la red social X, Biden, señaló que “aprobé la solicitud del gobernador Newsom de una declaración de desastre mayor. Ordené asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta en las áreas afectadas por incendios forestales, asegurando que las comunidades afectadas y los sobrevivientes tengan acceso inmediato a fondos y recursos para comenzar su recuperación”.

This morning, I was briefed on the latest impacts of the Los Angeles wildfires.

And later today, following President Carter’s service, I will convene my team for another briefing, and deliver remarks to the nation regarding our response.

— President Biden (@POTUS) January 9, 2025