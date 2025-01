Los Ángeles.- Al menos dos personas han fallecido y más de 30.000 están bajo órdenes de evacuación en Los Ángeles tras los incendios que se han registrado en los últimos días.

Las autoridades de la ciudad detallaron que tienen cuatro incendios de gran magnitud, los cuales han sido impulsados por una tormenta de viento de hasta 160 km/h.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 8, 2025