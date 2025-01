Conductor del Cybrtruck criticó al gobierno antes de morir

Las Vegas.- Autoridades policiales informaron que el responsable de la explosión del Cybrtruck de Tesla frente a un hotel de la cadena de Donald Trump en Las Vegas, acusaba a EE.UU. de estar dirigido por un «liderazgo débil e insensible».

En rueda de prensa, el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Dori Koren, explicó que la información se conoció tras encontrar dos cartas suicidas en el teléfono del conductor. Además, indicó que señalaba que «es hora de despertar”.

“Estamos siendo dirigidos por un liderazgo débil e insensible que solo ha servido para enriquecerse», destaca uno extracto de una de las cartas compartida a la prensa.

Yesterday, January 1, 2025, at approximately a.m., LVMPD responded to a vehicle explosion involving a Tesla Cyber Truck at a hotel property on Fashion Show Drive. One person was found deceased in the vehicle, and seven others sustained minor… pic.twitter.com/zT2mar9Tg1

De la misma manera, indicó que el supuesto responsable de la explosión, era miembro activo del Ejército de EE.UU. llamado Matthew Livelsberger. Afirma que en sus escritos que su objetivo no era cometer un «ataque terrorista».

«Los estadounidenses solo prestan atención a los espectáculos y la violencia. ¿Qué mejor manera de transmitir mi punto de vista que con un espectáculo con fuegos artificiales y explosivos?», se puede lee en la carta recogida por las autoridades.

Es de recordar que el conductor del vehículo que explotó a principio del 2025, se disparó antes de hacer estallar el vehículo por los aires con una mezcla de fuegos artificiales, tanques de gasolina y combustible encontrados en la parte trasera del vehículo.

#BREAKING Matthew Livelsberger, 37, of Colorado Springs, CO, has been identified as the driver of the vehicle in the explosion investigation.

Per the @ClarkCountyNV Coroner:

Cause of death: intraoral gunshot wound.

Manner of death: suicide.

The Investigation remains ongoing. pic.twitter.com/MbrirUCCrh

— LVMPD (@LVMPD) January 2, 2025