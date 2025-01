Un Cybertruck explotó frente a un hotel de Trump en Las Vegas

Las Vegas.- Al menos un fallecido y varios heridos dejó la explosión de un vehículo Cybertruck de Tesla, frente al Trump Hotel de Las Vegas.

Las autoridades policiales indicaron que el suceso se registró el miércoles 1 de enero. Cunado el vehículo en cuestión, se estacionó en la zona de “valet” del hotel y sorpresivamente explotó sin que se conozcan aún las causas.

Los agentes policiales llegaron inmediatamente al lugar e iniciaron las investigaciones del suceso, pero presumen que es un acto terrorista.

Ver más: Tragedia en Año Nuevo: 1 muerto y 4 heridos en choque con autobús

Por otro lado, autoridades policiales indicaron que el vehículo llevaba en su interior “una carga de morteros tipo fuegos artificiales”.

Detallaron que la camioneta Tesla iba cargado de cilindros de gas, cilindros de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre.

Asimismo, indicaron que el conductor del vehículo quien murió en la explosión, aún no ha sido identificado.

LVMPD Provides Update on Cyber Truck Explosion Investigation

This afternoon, Sheriff Kevin McMahill addressed the media regarding the cyber truck explosion in front of the Trump Hotel. Here’s what we know so far:

➡️ Timeline:

The truck arrived in Las Vegas around 7:30 AM and… https://t.co/FVOyhyXpIP pic.twitter.com/8kuVcP39e6

— LVMPD (@LVMPD) January 2, 2025