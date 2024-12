Accidente con tren de alta velocidad dejó 15 heridos en Florida

Florida.- Al menos 15 personas entre ellas tres bomberos resultaron heridos, cuando un tren de alta velocidad Brightline chocó con un camión de bomberos en Florida.

Autoridades policiales indicaron que el suceso se registró en horas de la mañana del sábado 28 de diciembre en el centro de Delray Beach, específicamente en un cruce ferroviario.

Se conoció que el tren Brightline impactó violentamente contra el camión de bomberos del Departamento de Bomberos y Rescate de Delray Beach.

Asimismo, a través de los medios locales se pudo evidenciar como el tren quedó completamente destruido. Mientras que, el camión de bomberos sufrió daños severos; su escalera fue arrancada y lanzada a varios metros de distancia.

From the Brightline Safety and Security Team: Railroad safety is a community wide effort. For everyone’s safety, never drive around crossing gates when they are down. pic.twitter.com/6TSeHHOuyq

— Brightline (@GoBrightline) December 29, 2024