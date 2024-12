Detenida mujer tras apuñalar a un cliente por dejar poca propina

Kissimmee.- Autoridades policiales de Kissimmee arrestaron a una mujer quien intentó asesinar y secuestrar a una cliente cuando le dejó una pizza.

Sobre el suceso se conoció que la detenida fue entregar una pizza y la cliente le dejó poca propina lo que originó molestia, y sin mediar palabra la hirió con varias puñaladas.

La Oficina del Alguacil del Condado Osceola, señaló que la arrestada fue identificada como Brianna Alvelo, de 22 años.

Brianna Alvelo, 22, of Kissimmee, Florida, has been charged with home invasion with a firearm, attempted murder, kidnapping, & aggravated assault after allegedly stabbing a customer over a disappointing pizza delivery tip. The incident occurred when Alvelo returned to the Riviera… pic.twitter.com/AFoSqwhQLi

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 26, 2024