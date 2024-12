Biden reitera que asistirá a la investidura de Donald Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que «por supuesto» asistirá a la toma de posesión del republicano Donald Trump el próximo 20 de enero del 2025.

En una entrevista a un reconocido medio de comunicación, en la que destacó que «por supuesto que sí», cuando se le preguntó si pensaba asistir al traspaso de poderes del 20 de enero.

«El único presidente que ha evitado una toma de posesión es el tipo que está a punto de ser investido», afirmó el mandatario saliente.

Ver más: Trump nominó a los encargados del CBP y ICE

Su transición es viable y disponible

De la misma manera, destacó que «el hecho de que no acate las reglas de la democracia que hemos establecido no es asunto mío».

«Mi trabajo es hacer una transición viable y disponible. La conclusión es que no podemos seguir así. No podemos seguir con este juego infantil de marcharte cuando no estás de acuerdo y no cooperar», culminó.

Datos de interés

Es de recordar, que Donald Trump no asistió a la toma de posesión del demócrata Biden como 46º presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. Convirtiéndose en el primer presidente en 150 años que rompe con una tradición política que se considera que simboliza el traspaso pacífico del poder en Estados Unidos.

Video: 460 niños de East Elementary School recibieron juguetes en esta Navidad