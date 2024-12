Trump nominó a los encargados del CBP y ICE

New York.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Rodney Scott, para ser comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Caleb Vitello para ser el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, el republicano señaló que “Rodney sirvió casi tres décadas en la Patrulla Fronteriza, acumulando una vasta experiencia y conocimientos en la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza”. Además, afirmó que fue el encargado de implementar políticas como el plan “Quédate en México” y el Título 42.

