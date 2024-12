Aumentan la recompensa por el sospechoso del crimen del CEO de UnitedHealthcare

New York.- Autoridades policiales de New York ofrecieron una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto del responsable del homicidio del director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La información fue confirmada por la Oficina de Campo del FBI en New York, quien señaló que trabajan con el Departamento de Policía de la Ciudad de New York a buscar la ayuda del público para identificar al sospechoso desconocido responsable.

En este sentido, instaron que para información están disponible la línea gratuita de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o con la línea gratuita de información del Departamento de Policía de la Ciudad de New York al 1-800-577-TIPS (8477).

#FBINewYork is assisting @NYPDNews in seeking the public's assistance in identifying the unknown suspect responsible for the shooting death of a 50-year-old male victim in Midtown Manhattan. https://t.co/VUQtPevCpC pic.twitter.com/gGp8Ss8Qne

— FBI New York (@NewYorkFBI) December 7, 2024