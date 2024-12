Buscan al sospechoso del tiroteo al director de UnitedHealthcare

New York.- Autoridades policiales de New York buscan incansablemente al sospechoso principal del homicidio del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson.

A través de las redes sociales se hizo viral las diversas imágenes del sospechoso en los alrededores de un hotel en Manhattan antes de dispararle al CEO de la aseguradora.

En las imágenes se puede observar que el sospechoso es un hombre joven encapuchado y que este llega a sonreír en una de las tomas.

Ver más: Asesinan a tiros al director de reconocida aseguradora en New York

De la misma manera, se conoció que el tirador, estuvo alojado en un hostal ubicado en la calle 103 con Amsterdam Avenue en Manhattan, donde se quedó en una habitación para varias personas con otros dos hombres.

Asimismo, la Policía de New York compartió las fotografías en X en sus redes sociales. Destacando además, que “una persona buscada para ser interrogada en relación con el homicidio”.

Además, las autoridades policiales están dando una recompensa de 10.000 dólares para las personas que ayuden con la captura del tirador. por lo que solicitan ayuda de la ciudadanía, con una recompensa de 10.000 dólares.

Por último, también trascendió que las balas con las que el ejecutivo fue tiroteado rezaban “delay” y “depose” en los propios casquillos.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024