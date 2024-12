Detienen a grupo de activistas transexuales en el Capitolio

Washington.- Funcionarios policiales del Capitolio detuvieron a un grupo de activistas transexuales cuando irrumpieron en un baño de mujeres.

Entre los manifestantes se encontraba la exsoldado y exagente de Inteligencia del Ejército de EE.UU., Chelsea Manning, quienes rechazaban la norma que obliga a las personas a utilizar las instalaciones sanitarias que correspondan con su sexo biológico en la sede del Congreso.

Medios locales, indicaron que los funcionarios de seguridad lograron detener a 15 personas «por protestar ilegalmente en el interior del edificio de oficinas Cannon House».

Ver más: Legisladora trans no podrá usar el baño de mujeres en el Congreso

Es de destacar, que el sexo biológico de la exagente de 36 años, era masculino y era conocida anteriormente como Bradley Manning. Además, fue condenada a 35 años de cárcel en 2013 por filtrar información clasificada a WikiLeaks. Sin embargo, fue puesta en libertad en 2017 tras recibir una conmutación de la pena por parte del entonces presidente Barack Obama.

De la misma manera, durante la prisión se sometió a tratamientos de cambio de género en prisión y ahora se identifica como mujer.

Por su parte, la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, se pronunció sobre la manifestación en su red social X, en la que indicó que «desde la filtración de secretos de Estado hasta las filtraciones en el baño de mujeres, no consiguen hacerlo bien».

From leaking state secrets to taking leaks in the women's restroom, just can't seem to get it right. https://t.co/4IBxMaGoNZ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) December 5, 2024