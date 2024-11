Legisladora trans no podrá usar el baño de mujeres en el Congreso

Washington.- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, vetó que la primera legisladora trans elegida al Congreso, Sarah McBride, pueda utilizar los baños de mujeres en ese edificio.

A través de un comunicado, el congresista destacó que “las mujeres merecen espacios solo para mujeres”. Al mismo tiempo, destacó que el uso de los baños del Capitolio está reservado para los individuos conforme “a su sexo biológico”.

“Las mujeres merecen tener espacios solo para mujeres”, destacó el republicano.

Asimismo, la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, presentó recientemente una resolución para modificar las reglas de la Cámara de Representantes y prohibir que McBride use los baños de mujeres del Capitolio.

“Es un hombre biológico y no pertenece a los espacios de mujeres, baños de mujeres y vestuarios”, dijo Mace en rueda de prensa.

Por su parte, la legisladora, Sarah McBride, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado sobre la reciente decisión Johnson.

La legisladora indicó que cumplirá las normas aunque “esté en desacuerdo”. “No estoy aquí para pelear sobre baños, sino por las personas de Delaware”, señaló.

I’m not here to fight about bathrooms. I’m here to fight for Delawareans and to bring down costs facing families. pic.twitter.com/bCuv7pIZBY

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 20, 2024