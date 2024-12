Declaran estado de emergencia en New York por tormenta invernal

New York.- Tras la fuerte tormenta invernal que está afectando desde hace varios días New York, la gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia en varias regiones del norte de la entidad.

Las autoridades han alertado que una intensa tormenta de nieve por efecto lago podría dejar acumulaciones de entre 1,22 y 1,83 metros de nieve.

En este sentido, Hochul señaló que las medidas incluyen restricciones de tráfico, despliegue de la Guardia Nacional y advertencias para los residentes.

Due to lake effect snow in Western New York, an empty & tandem commercial vehicle ban will take effect at 3pm on:

• I-86: PA state line to I-390

• State Route 219: PA state line to I-90

• @NYSThruway (I-90): Exit 53 to the PA state line

Stay safe, New York ❄️

