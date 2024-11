En alerta seis estados de EE.UU. por tormenta invernal

Washington.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre la tormenta invernal que afectará a varias ciudades de Estados Unidos, durante las festividades de Acción de Gracias.

Las autoridades emitieron una serie de alerta para millones de residentes de al menos seis estados y a los viajeros que buscan reencontrarse con sus familias durante estos días.

Depending on where you are this Thanksgiving, freezing your leftovers shouldn’t be a problem.

Be prepared for an Arctic blast in the heartland, with wet weather in the East.

Get the details in our Thanksgiving holiday forecast:https://t.co/IXLtsKNe1M@NWS pic.twitter.com/bZsu5vIOrM

— NOAA (@NOAA) November 26, 2024