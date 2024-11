EE.UU. sancionó a 21 funcionarios del gobierno de Maduro

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por reprimir a la sociedad venezolana, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A través de un comunicado, detallaron que entre los sancionados se encuentran los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier José Marcano Tábata.

De la misma manera, destacan el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello.

“Han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, destaca el comunicado.

“La voluntad de la abrumadora mayoría de los venezolanos votados que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, señaló el escrito del organismo estadounidense

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is sanctioning 21 security and cabinet-level officials aligned with Nicolas Maduro. https://t.co/Sb5YNPZAVB

— Treasury Department (@USTreasury) November 27, 2024