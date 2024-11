Aprueban ley que veta contratos ligados al gobierno de Maduro

Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohibirá al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” en Venezuela.

La medida fue respaldada por republicanos y demócratas, la cual se basará en la prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario Ilegítimo de Venezuela.

Sin embargo, el proyecto de ley debe ser ahora aprobado por el Senado. Además, la medida establece la misma prohibición para “cualquier gobierno sucesor de Maduro en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”.

La ley fue presentada por dos representantes de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, quienes han coincidido que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

“Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”, dijo Waltz en un comunicado.

Mientras que la congresista Wasserman Schultz afirmó que “estoy orgullosa de ayudar a liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo de Maduro y enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y ciertamente no la subsidiaremos”.

✅ The House of Representatives PASSED H.R. 825, the BOLIVAR Act.

The legislation cuts off an additional financial lifeline for the Maduro regime's repressive apparatus.

Thank you @RepWaltzPress and @RepDWStweets for supporting the Venezuelan opposition at this crucial hour! pic.twitter.com/fpRfPKqW18

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 18, 2024