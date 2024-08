Phoenix.- El candidato independiente a la Presidencia de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. anunció que suspende su campaña como candidato independiente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En rueda de prensa desde Phoenix, Arizona, indicó que “no estoy terminando mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo y no le estoy poniendo fin.”

De la misma manera, afirmó que “mi nombre permanecerá en la papeleta electoral en la mayoría de los estados”.

Ver más: Trump realizó su primer mitin al aire libre con seguridad reforzada

“Tres grandes causas me llevaron a participar en esta carrera en primer lugar, principalmente, y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y postularme como independiente”, destacó.

I am so grateful to my amazing wife Cheryl for her unconditional love, as I made a political decision with which she is very uncomfortable. I wish this also for the country — love and unity even in the face of disagreement. We will need that in coming times. https://t.co/sar4Jka46K

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 23, 2024