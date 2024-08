Trump realizó su primer mitin al aire libre con seguridad reforzada

Asheboro.- Con una seguridad reforzada, el republicano Donald Trump realizó su primer mitin al aire libre, tras el ataque que sufrió en el mes de julio.

En un evento en la ciudad de Asheboro, en el estado clave de Carolina del Norte Trump estuvo protegido por láminas de cristales antibalas.

Durante el mitin, el magnate afirmó que Estados Unidos era más fuerte bajo su mandato. Al mismo tiempo, destacó que guerras como la de Ucrania no habrían sucedido de seguir él en el poder.

"We defeated ISIS, we killed the world’s top terrorists, we secured our borders, we achieved Energy Independence, we stood up to China, we protected Israel, we made PEACE in the Middle East with the Abraham Accords and more"

-President Trump pic.twitter.com/96b5nPLixU

— GOP (@GOP) August 21, 2024